В Казахстане открыто производство стационарных аппаратов ИВЛ

Казахстан 7 сентября 2020 07:30 (UTC+04:00)
В Казахстане открыто производство стационарных аппаратов ИВЛ

Предприятие оборонной промышленности ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг» в условиях пандемии организовало производство стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Кabar, сообщает пресс-службa Премьер-Министра РК.

Данный аппарат предназначен для длительной вентиляции легких взрослых и детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии в лечебных учреждениях. Аппарат ИВЛ соответствует требованиям Министерства здравоохранения РК и прошел успешное испытание в Многопрофильном инфекционном центре г. Нур-Султана, получив положительное экспертное заключение медицинских специалистов.

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