108 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 16, город Алматы - 12, Акмолинская область - 6, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 5, Атырауская область - 6, Восточно-Казахстанская область - 10, Жамбылская область - 2, Западно-Казахстанская область - 5, Карагандинская область - 7, Костанайская область - 4, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 12, Северо-Казахстанская область - 14, Туркестанская область - 3. Всего в стране выявлено 109202 заболевших.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 276 человек, в общем по стране - 104801.