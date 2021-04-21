В Казахстане пройдет аукцион на предоставление права недропользования

23 апреля 2021 года в 09:00 на сайте оператора электронных аукционов: www.gosreestr.kz состоится второй электронный аукцион на предоставление права недропользования, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Из выставленных на электронный аукцион 15 участков, 23 апреля будет проведен аукцион только по 8 участкам, по остальным 7-и участкам в соответствии с пунктом 1 статьи 99 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» аукцион на предоставление права недропользования отменен, из-за отсутствия минимального количества участников.

Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом «О недрах и недропользовании», любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК.

Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения.