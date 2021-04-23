Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 300 тысяч
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 894 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 511, город Алматы - 698, город Шымкент - 131, Акмолинская область - 126, Актюбинская область - 226, Алматинская область - 195, Атырауская область - 133, Восточно-Казахстанская область - 98, Жамбылская область - 70, Западно-Казахстанская область - 181, Карагандинская область - 228, Костанайская область - 31, Кызылординская область - 71, Мангыстауская область - 67, Павлодарская область - 48, Северо-Казахстанская область - 41, Туркестанская область - 39.
Всего в стране выявлены 300 733 заболевших.
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