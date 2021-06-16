В Казахстане рекомендовано ликвидировать 82 нефтяные скважины
Депутат Мажилиса Салимжан Накпаев поднял проблему самоизливающихся аварийных нефтяных скважин, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
«Как известно, Президентом РК К.К. Токаевым на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан в январе 2021 года было отмечено, что одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является экологическая ситуация в стране – важная сфера, влияющая на качество жизни населения. И одной из наиболее актуальных проблем являются стихийно самоизливающиеся аварийные нефтяные скважины. В 2010 году по республике было исследовано 8584 нефтяных скважин на суше и 1262 на берегу Каспийского моря, по итогам которого было рекомендовано ликвидировать 82 нефтяных скважины», - сказал Салимжан Накпаев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.
По его словам, акимат Атырауской области уже в 2013 году на республиканском уровне озвучивал проблему об имеющихся в регионе 1400 нефтяных скважинах с возможным риском протечки нефти, из которых 128 затоплены водами Каспийского моря.
«И эта проблема касается не только одного взятого региона, но и ряда других областей, в том числе Мангистауской и Актюбинской области. К примеру, Восточная Тасорпа, Култай, Жилянская, Петропавловская и другие скважины. По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, на сегодняшний день, на побережье Каспийского моря ликвидирована одна скважина, а на суше - 41 скважины, из них подлежащих ликвидации осталось 5 скважин», - отметил депутат.
Он добавил, что ликвидация бесхозных аварийных нефтяных скважин была осуществлена за счет государства.
«Тогда как, скважины, которые расположены на территории компаний-недропользователей, обязаны ликвидироваться или консервироваться за счет компаний. Однако некоторые недобросовестные недропользователи не в полной мере выполняют свои обязанности и не предоставляют какую-либо информацию о том, какая работа ими ведется в данном направлении. Вместе с тем, на сегодняшний день, статистические данные обследованных и ликвидированных скважин не совпадают, и остается неясным, сколько конкретно аварийных скважин осталось на суше и сколько на берегу Каспийского моря. В свое время в счет данных бесхозных нефтяных скважин вошли и гидрогеологические скважины», - заключил мажилисмен.
По мнению С. Накпаева, со стороны Правительства необходимо провести следующие конкретные мероприятия:
1. Установить и актуализировать количество скважин, подлежащих ликвидации и консервации на территории Республики Казахстан;
2. Принять меры к недропользователям, на территории которых находятся аварийные скважины;
3. Составить четкий график на несколько лет по ликвидации или консервации бесхозных аварийных нефтяных скважин с достаточным выделением средств из бюджета.