По данным регионов, на 19 августа в общем объеме запасов Казахстана имеется 819 тыс. тонн различных продтоваров, передает Trend со ссылкой на BaigeNews.kz.

"Министерством сельского хозяйства Казахстана на еженедельной основе ведется мониторинг обеспеченности регионов по 32 основным продтоварам. Мониторинг учитывает запасы в стабилизационных фондах, в крупных торговых сетях, на складах у поставщиков и перерабатывающих предприятий", — говорится в сообщении.

Таким образом, на 19 августа 2021 года по республике имеются запасы в общем объеме 819 тысяч тонн различных продтоваров. На предприятиях-производителях – 301 тысяча тонн, на складах – 86,6 тысячи тонн, в торговых сетях – 374 тысячи тонн, в стабфондах – 18,3 тысячи тонн и 495,7 миллиона штук яиц.

"Указанный объем достаточен в зависимости от вида продуктов от одного до шести месяцев. Необходимо отметить, что имеются достаточные запасы сырья для производства и запасы постоянно обновляются и пополняются", — подчеркнули в министерстве.