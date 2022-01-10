Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой - госсекретарь

Власти Казахстана столкнулись с гибридной террористической атакой, которая, возможно, преследовала цель государственного переворота. Об этом в понедельник заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в эфире республиканского телеканала "Хабар 24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота", - сказал Карин.

Он отметил, что конечный ответ на то, кто стоит за терактами, дадут спецслужбы.

"Дело в том, что все эти события эксперты оценивают по старым лекалам. Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями. Но в отношении Казахстана, я думаю, что они были бы малоэффективными. Обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других моментов - они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций", - отметил госсекретарь.

По его словам, имел место "некий заговор внутренних и определенных внешних сил", поскольку участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные граждане.

Как отметил Карин, решительные действия Токаева, в том числе по ОДКБ, сорвали планы дестабилизировать ситуацию в Казахстане. При этом гражданам Казахстана по-прежнему необходимо сохранять бдительность.

Ситуация в период беспорядков в Казахстане была критическая, речь шла о сохранении целостности государства, подчеркнул госсекретарь.

В то же время привлечение миротворческого контингента ОДКБ позволило сохранить государственную целостность Казахстана, заявил он.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и поджогами зданий госучреждений. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. 7 января власти республики сообщили, что конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах страны.