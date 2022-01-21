Рост влияния ограниченных элитных групп стал серьезной угрозой безопасности - Токаев

БАКУ /Trend/ - Рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали серьезной угрозой безопасности.

Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями крупного отечественного бизнеса, передает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду (резиденция президента Казахстана).

«Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1 300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять», – сказал Токаев.

Глава государства призвал бизнес-сообщество извлечь уроки и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая, по его словам, должна стать основой Нового Казахстана.

В выступлении президента были обозначены следующие ключевые принципы:

– честная конкуренция;

– прозрачность принимаемых решений;

– предсказуемость государственной политики;

– налоговая честность бизнеса;

– социальная ответственность предпринимателей.