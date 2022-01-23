За сутки в Казахстане выявлено свыше 14 тыс. заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 14012 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлено 1 146 341 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 3657 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 988 408.