За сутки в Казахстане выявлено свыше 14 тыс. заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 14012 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Таким образом, всего в стране выявлено 1 146 341 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 3657 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 988 408.
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