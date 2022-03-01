США нацелены на поддержку Казахстана в проведении реформ - Госдеп (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты нацелены на поддержку Казахстана в проведении необходимых реформ для привлечения большего объема иностранных инвестиций, сказали Trend в Госдепартаменте США.

В Госдепе отметили, что США на протяжении последних 30 лет являются преданным и долгосрочным партнером Казахстана.

"Госдепартамент, Агентство США по международному развитию, Иностранная коммерческая служба, Центры по контролю заболеваний и многие другие американские агентства работают с казахстанскими партнерами, чтобы помочь им справиться с пандемией коронавируса, диверсифицировать экономику Казахстана и развивать активное гражданское общество", - сказали в Госдепе.

В ведомстве отметили, что США полны решимости помочь Казахстану провести необходимые реформы для привлечения большего объема иностранных инвестиций, ускорения экономического роста и укрепления взаимодействия во всей Центральной Азии.

"Мы надеемся на долгие годы партнерства с Казахстаном, чтобы создать безопасное, инклюзивное и процветающее будущее", - подытожили в Госдепе.