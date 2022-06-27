Процедуры субсидирования АПК упростят в Казахстане

Правительство РК ведет работы по пересмотру системы субсидирования агропромышленного комплекса страны. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В целом система субсидирования будет реформирована, прежде всего, за счет упрощения процедур субсидирования, оптимизации ее направлений, обеспечения доступности для всех субъектов, стимулирования внедрения современных технологий и привлечения инвестиций в АПК, внедрения нормы взятия фермерами встречных обязательств по достижению конкретных индикативных показателей», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в связи с волатильностью на мировых продовольственных рынках и в целях сохранения стабильности внутреннего рынка на финансирование сферы АПК в текущем году к утверждённым 257 млрд тенге дополнительно выделили 298 млрд тенге (в том числе на субсидирование – 139 млрд тенге, весенне-полевые работы (далее – ВПР) – 70 млрд тенге, форвардный закуп кормов – 20 млрд тенге, фито и ветбезопасность, науку и др. - 69 млрд тенге).

В рамках указанных средств 80 млрд тенге направили на осуществление форвардного закупа сельхозпродукции по девяти культурам: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, подсолнечник, рапс, лен, гречиха, овес, соя.

Согласно опубликованной информации, бюджетное кредитование предоставляется субъектам АПК на пополнение оборотных средств для проведения ВПР, кредитование перерабатывающих предприятий/конечных заемщиков перерабатывающих предприятий на пополнение оборотных средств для последующего кредитования субъектов АПК путем авансирования закупа растениеводческой продукции для проведения ВПР, замещение собственных/привлеченных средств заемщика/банков второго уровня, использованных для финансирования субъектов АПК на проведение ВПР.

«В целом принимаемые меры направлены на обеспечение физической доступности продовольствием, ветеринарной и фитосанитарной безопасности страны. В рамках программных документов по развитию здравоохранения, торговли, труда и социальной защиты населения и других предусмотрены вопросы обеспечения экономической доступности продовольствия и пищевой безопасности», - заключил глава Кабмина.