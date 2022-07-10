Названо число вакцинированных от COVID-19 в Казахстане

Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По состоянию на 10 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 532 тыс. 92 человека, вторым компонентом – 9 млн 315 тыс. 730 человек.

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