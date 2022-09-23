В Казахстане созданы хорошие условия для развития финансовых технологий - Mastercard

БАКУ /Trend/ - В Казахстане созданы хорошие условия для развития финансовых технологий.

Об этом в интервью Trend сказал Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard по Центральной Азии.

Он отметил, что в стране принята государственная программа "Цифровой Казахстан", огромными темпами растут безналичные платежи, появляется много интересных игроков – как местных, так и глобальных, активно внедряются современные платежные технологии и инструменты, быстро растет рынок электронной коммерции, активно развиваются мобильные кошельки, появляются финтех-компании, ориентированные на малый и средний бизнес, действуют проекты по повышению финансовой грамотности и многое другое.

"Радует, что в стране хороший уровень проникновения Интернета и высокая скорость роста финансовой инклюзивности. Это помогает реализации глобальной стратегии Mastercard – "мир без наличных" и способствует развитию цифровой экономики, эффективному внедрению инновационных продуктов, сервисов и услуг", - сказал Трэпка.

По его словам, свою роль также сыграла пандемия COVID-19, ускорившая процессы разработки и внедрения безналичных платежных решений, которые важны не только с точки зрения выгоды и удобства, но и гигиены.

"Гигиена, санитария и социальное дистанцирование стали теперь важными факторами, влияющими на наши действия. Поэтому такие решения, как бесконтактная технология оплаты, развитие электронных кошельков, сервис денежных переводов Mastercard MoneySend, сервис для малого бизнеса Tap on Phone, развитие оплаты смарт-гаджетами помогают сделать процессы более быстрыми, эффективными и защищенными", - сказал Трэпка.

Он добавил, что несмотря на взрывной рост безналичных платежей в Казахстане в течение последних нескольких лет, в стране существует очень большое поле деятельности и много сфер, где можно внедрять как финансовые, так и не финансовые решения и технологии.

"Мы готовы помогать всем заинтересованным игрокам рынка своим опытом, технологиями и решениями", - сказал он.

Трэпка выразил уверенность, что внедрение инноваций в платежной индустрии способствует формированию более открытой, безопасной, эффективной и прозрачной среды для всех участников, предоставляет еще больше возможностей для широкого применения безналичной и бесконтактной оплаты.

"Поэтому мы с уверенностью можем говорить, что спрос на наши услуги постоянно растет, интерес к компании очень большой, и мы с оптимизмом смотрим в будущее в Казахстане и регионе", - отметил он.

Mastercard – это глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. В этом году Mastercard отмечает 10-летие своей официальной деятельности в Казахстане, хотя компания присутствует в стране с середины 90-х годов.

В число партнеров Mastercard входят крупнейшие коммерческие банки Казахстана, а также национальный оператор почтовой связи "Казпочта". Продолжаются работы по подключению новых банков, а также внедрению технологических и других новшеств.