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Более 10,5 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса

Казахстан Материалы 25 сентября 2022 08:42 (UTC +04:00)
Более 10,5 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса

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Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК опубликовал статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«24 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 833 731 человек, вторым компонентом провакцинировано 10 588 948 человек»,- говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1227 человек.

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