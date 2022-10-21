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Казахстан назначил новых послов в Швейцарии, Австрии и Сингапуре

Казахстан Материалы 21 октября 2022 07:38 (UTC +04:00)
Казахстан назначил новых послов в Швейцарии, Австрии и Сингапуре

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Австрии, Швейцарской Конфедерации и Сингапуре. Об этом, как передает Trend, сообщает в пятницу «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указами президента Казахстана:

Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;

Саржанов Кайрат Асаниязович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации;

Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сингапур.

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