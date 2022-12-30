Токаев освободил Каната Мусина от должности министра юстиции Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в пятницу Каната Мусина от должности главы Минюста республики. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Указом главы государства Мусин Канат Сергеевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан", - говорится в документе.

56-летний Мусин был назначен на пост министра в январе 2022 года. В пятницу депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана проголосовали за его назначение на должность судьи Конституционного суда с 1 января будущего года.