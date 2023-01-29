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Пожар произошел в рестобаре на горнолыжном курорте в Казахстане

Казахстан Материалы 29 января 2023 07:57 (UTC +04:00)
Пожар произошел в рестобаре на горнолыжном курорте в Казахстане

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Пожар вспыхнул в рестобаре на горнолыжном курорте Шымбулак в Казахстане. Предварительная площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Об этом, как передает Trend, сообщает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

"29 января в 5:30 в Медеуском районе Алматы на горнолыжном курорте "Шымбулак" произошло возгорание трехэтажного рестобара "Облака" на предварительной площади 800 квадратных метров (3200 метров над уровнем моря). Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение ведется через внутренние противопожарные краны", – сообщили в пресс-службе ведомства.

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