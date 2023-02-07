В Гамбурге обсуждены возможности превращения Центральной Азии в глобальный транспортно-логистический узел

БАКУ /Trend/ - В Гамбурге состоялся казахстанско-немецкий инвестиционный круглый стол.

Об это сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу национального железнодорожного оператора «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

В заявлении КТЖ отмечается, что круглый стол был посвящен вопросу превращения Центральной Азии в глобальный транспортно-логистический узел.

В совещании приняли участие представители крупного бизнеса, федеральные чиновники и эксперты.

В ходе мероприятия генеральный директор «КТЖ Экспресс» Кайрат Утяпов представил логистический потенциал Казахстана, рассказал об услугах, предоставляемых национальным железнодорожным оператором для увеличения транзитного и экспортного потенциала в направлении стран Европы, а также мерах, принимаемых для создания благоприятных условий для повышения скорости, снижения стоимости и обеспечения безопасности грузоперевозок на маршрутах по стране.

Представители немецкого бизнеса проявили высокий интерес к логистике грузов по казахстанским маршрутам и отметили их важную роль в новой геополитической ситуации.

По данным Торгово-промышленной палаты Казахстана, на сегодняшний день 160 гамбургских компаний активно сотрудничают с Казахстаном. По данным на 11 месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Гамбургом увеличился на 73 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил около 250 миллионов евро.