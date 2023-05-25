Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации.

Как передает Trend в четверг, об этом сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

"В текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации", - сказал он.

Токаев отметил, что это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции.

"Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции", - отметил Президент.

Кроме того, Токаев отметил, что вместе с другими странами Евразийского экономического союза уже успешно осуществляются значительные совместные проекты в области инфраструктуры. Также активно развивается промышленное сотрудничество и формируется общий рынок услуг, а доля национальных валют в расчетах между странами увеличивается.