Шымкентский НПЗ готовится к плановой остановке

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Казахстана объявило о плановой остановке Шымкентского нефтеперерабатывающего завода на регенерацию катализатора и пуск установки каталитического риформинга с 3 по 14 июля 2023 года, сообщает Trend.

Цель процесса регенерации заключается в восстановлении эффективности катализатора риформинга SR 1000 и поддержании производства автобензина АИ-92 в условиях неисправности сырьевого теплообменника Т-251, который используется для производства автобензина АИ-95.

Согласно информации, для выяснения причин неисправности теплообменника Т-251 и недопущения повторения аналогичных ситуаций учредителями ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" - АО НК "КазМунайГаз" и CNPC проводятся расследование и разработка плана действий.

Чтобы обеспечить сбалансированность поставок автомобильного бензина в июле, производственные планы были скорректированы следующим образом:

- Атырауский НПЗ: производство премиального бензина марки АИ-95 увеличено с 20 000 до 45 000 тонн, в то время как производство бензина марки Аи-92 останется на уровне выше 100 000 тонн.

- Шымкентский НПЗ: производство премиального бензина марки АИ-95 снижено на 29 000 тонн, в то время как производство бензина марки АИ-92 останется на уровне выше 140 000 тонн.

Учитывая период летних отпусков и повышенный спрос на бензин марки АИ-95, крупные сети автозаправочных станций, такие как PetroRetail, Sinooil, Helios и Газпромнефть, изучают возможность импорта бензина марки АИ-95 в рамках Индикативного плана между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации.