"КазТрансОйл" транспортировал крупную партию российской нефти в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2023 года казахстанское АО "КазТрансОйл" перевезло транзитом 37 900 тонн российской нефти в Узбекистан. Об этом сообщил Trend источник в компании.

Эта транзитная операция знаменует собой значительное увеличение по сравнению с первым кварталом, когда через территорию Казахстана было перевезено транзитом всего 10 700 тонн российской нефти. Транспортировка нефти осуществляется в соответствии с графиком поставок, утвержденным Министерством энергетики Казахстана.

Отметим, что в первом квартале объем транзита нефти российского происхождения по данному направлению составил 10 700 тонн.

Транзит российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов "КазТрансОйла" начался в 2017 году. Объем транзита в 2017 году достиг 67 900 тонн, в то время как в 2018 году – 36 600 тонн. Однако с 2019 по 2022 год транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.

Между тем, в первом квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" значительно увеличило объемы нефти, транспортируемой по его магистральной трубопроводной системе. Общий объем достиг 10,3 млн тонн, что на 591 000 тонн больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.