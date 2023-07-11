Нидерландская компания назвала прогнозы по инфляции в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Аналитики нидерландской ING прогнозируют среднегодовую инфляцию в Казахстане в 2023 году на уровне 15 процентов (14,5 процента в прошлом прогнозе), сообщает Trend.

Согласно прогнозу ING, среднегодовая инфляция в Казахстане в 2024 году составит 8,6 процента (7,7 процента в прошлом прогнозе).

На 2025 год компания прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 6,7 процента.

Отметим, что годовая инфляция в стране в 2022 году составила 20,3 процента. Цены на продовольственные товары повысились на 25,3 процента, непродовольственные товары — на 19,4 процента, платные услуги — на 14,1 процента

ING Group - нидерландская многонациональная корпорация (со штаб-квартирой в Амстердаме), предоставляющая банковские и финансовые услуги. Основными направлениями ее деятельности являются розничные банковские услуги, прямые банковские услуги, коммерческие банковские услуги, инвестиционные банковские услуги, оптовые банковские услуги, частные банковские услуги, управление активами и страховые услуги.