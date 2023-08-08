Ж/д оператор Казахстана о новых проектах в рамках развития ТМТМ

БАКУ /Trend/ - 22 июля 2022 года АО "НК "ҚТЖ" (Казахстанские железные дороги) выпустило облигации на фондовой бирже KASE на общую сумму 118,9 млрд тенге со сроком обращения 2 года.

Об этом сообщил в четверг Trend источник в компании.

"Данный выпуск облигаций вызвал большой интерес со стороны участников фондового рынка Республики Казахстан. В том числе их держателями стали международные финансовые организации в лице Европейского банка реконструкции (ЕБРР) и развития и Евразийского банка развития", - сказали в компании.

По словам источника, привлеченные от выпуска облигаций средства в полном объеме были направлены на погашение краткосрочных обязательств АО "НК "ҚТЖ", которые были использованы на рефинансирование займов.

В КТЖ также перечислили ряд текущих и будущих проектов в рамках своей приверженности развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор) и расширению его транзитного потенциала. Среди них: строительство участков Достык – Мойынты (на стадии реализации), Дарбаза – Мактаарал и "Обводная Алматы", а также мероприятия по увеличению пропускной способности Актауского морского торгового порта (заемные средства, в том числе финансовых институтов развития).

Отметим, что на сегодняшний день АО "НК "ҚТЖ" рассматривает возможность финансирования проекта "Обводная Алматы" за счет займа финансовых институтов развития, в том числе Европейского банка реконструкции и развития.