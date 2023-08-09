В Казахстане обнародовали данные по транспортировке бензина АИ-95 с НПЗ

Все заявки на транспортировку грузов из нефтеперерабатывающих заводов Казахстана в настоящее время выполняются на 100% уровне, сообщает Trend

Согласно данным министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, на текущий момент 1 047 цистерн, содержащих бензин, находятся в движении по автомобильным дорогам Казахстана. Из них 341 цистерна содержат топливо марки АИ-95.

Все нефтепродукты перемещаются согласно установленным скоростям под надзором диспетчеров.

Важно отметить, что транспортировка бензина осуществляется в соответствии с заявленными планами грузоотправителя, и, следовательно, перевозчик не влияет на вид или объем отгрузки топлива. На данный момент все запросы на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов выполняются на 100%.

Так, план на август по внутренней перевозке АИ-95 составляет 369,7 тысячи тонн. За первые 7 дней августа было перевезено 102,6 тысячи тонн, что составляет 27% от месячного плана.

Необходимо отметить, что на начало августа текущего года план налива бензина имел следующий вид:

Для Атырауского НПЗ – 125 цистерн, в том числе 21 цистерна с бензином АИ-95.

Для Шымкентского НПЗ – 102 цистерны, ни одна из которых не содержит вагоны с бензином АИ-95.

Для Павлодарского НПЗ – 80 цистерн, из которых 20 цистерн содержат бензин АИ-95.