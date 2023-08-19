Казахстан снизил цены на экспортные товары

Казахстан снизил цены на муку и нефть, экспортируемые за границу, сообщает Trend.

В июне текущего года была зафиксирована снижение стоимости экспортируемых товаров из страны на 10,9%. В рамках стран СНГ цены снизились на 8,6%, а для других стран упали на 11,6%.

Наибольшее падение цен было отмечено у цинковых руд и концентратов, которые подешевели на 34,5%. Также значительно снизились цены на пластмассу и изделия из нее – на 26,2%, черные металлы – на 19,5%, а также сырую нефть и нефтепродукты – на 16,6%.

В категории продовольственных товаров, наиболее заметное падение цен произошло у сахара и кондитерских изделий на его основе – на 24,8%. Цены на напитки (как алкогольные, так и безалкогольные) снизились на 17,8%, а на пшеничную муку – на 8,9%.

С другой стороны, некоторые экспортированные из Казахстана товары продемонстрировали увеличение цен. Так, цены на полуфабрикаты из железа выросли на 36,4%, на нефтяные газы – на 20,8%, на водород – на 19,8%, а на хлопок – на 13,7%.

Подорожание также затронуло молочную продукцию и яйца, цены на которые увеличились на 13,5%, а также на живых животных и продукты животного происхождения – на 8,9%. Кроме того, цены на пшеницу и меслин поднялись на 4,2%.