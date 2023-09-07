Заболеваемость коронавирусом растет в трех городах Казахстана

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана Зауре Ахметова отметила, что за последнюю неделю в мире на 38% выросла заболеваемость коронавирусом, передает Trend.

"Если говорить о показателях в Казахстане, то в текущем году зарегистрировано 10 409 случаев коронавируса, по сравнению с 2022 годом у нас снижение в 38 раз. Несмотря на то, что идет снижение, если сравнивать август с июлем, отмечается рост в полтора раза – с 233 до 343 случаев. В основном рост отмечается в Алматы, Астане и Шымкенте", - заявила Зауре Ахметова.