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Транзитно-транспортный потенциал Казахстана представлен в китайском Циндао

Казахстан Материалы 26 ноября 2023 10:16 (UTC +04:00)
Транзитно-транспортный потенциал Казахстана представлен в китайском Циндао

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В крупном портовом городе Китая Циндао прошла презентация транзитно-транспортного потенциала стран ШОС в международном выставочном центре "Жемчужина Шанхайской организации сотрудничества", сообщили пресс-служба МИД Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, более 200 участников, включая представителей дипломатических миссий государств-членов, наблюдателей ШОС и партнеров по диалогу, приняли участие в мероприятии.

Сообщается, что постоянный представитель Республики Казахстан при Секретариате ШОС Нурлан Аккошкаров представил основные проекты по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана, включая строительство вторых путей на участке "Достык-Мойынты" и другие инициативы. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в своем видеообращении подчеркнул важность расширения торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами ШОС.

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