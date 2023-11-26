Транзитно-транспортный потенциал Казахстана представлен в китайском Циндао

БАКУ /Trend/ - В крупном портовом городе Китая Циндао прошла презентация транзитно-транспортного потенциала стран ШОС в международном выставочном центре "Жемчужина Шанхайской организации сотрудничества", сообщили пресс-служба МИД Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, более 200 участников, включая представителей дипломатических миссий государств-членов, наблюдателей ШОС и партнеров по диалогу, приняли участие в мероприятии.

Сообщается, что постоянный представитель Республики Казахстан при Секретариате ШОС Нурлан Аккошкаров представил основные проекты по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана, включая строительство вторых путей на участке "Достык-Мойынты" и другие инициативы. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в своем видеообращении подчеркнул важность расширения торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами ШОС.