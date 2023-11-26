Mastercard будет сотрудничать с Казахстаном по продвижению и развитию IT-экспорта (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Mastercard будет сотрудничать с Казахстаном по продвижению и развитию IT-экспорта.

Об этом сказал Trend генеральный директор Mastercard в Центральной Азии Рафал Трэпка.

"Mastercard при консультативной поддержке министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана намерена разработать и реализовать пятилетнюю программу цифрового партнерства в Казахстане - Kazakhstan Digital Country Partnership", - сказал он.

Рафал Трэпка подчеркнул, что сотрудничество будет включать в себя такие инициативы, как продвижение казахстанской модели GovTech с использованием глобальной сети Mastercard, расширение доступа к финансовым услугам за счет цифровизации платежей в различных сферах (государственных платежей, в сельском хозяйстве, образовании и др.), сотрудничество по продвижению и развитию IT-экспорта, электронной коммерции, цифровизации МСБ, экосистемы финтеха, поддержка программы "умных городов" Казахстана с ключевым акцентом на сектора туризма и городского транспорта, содействие созданию безопасной и устойчивой цифровой экосистемы посредством обеспечения кибербезопасности и противодействия мошенничеству.

"Особое значение стороны будут уделять сотрудничеству по продвижению проектов, связанных с цифровой и финансовой грамотностью различных слоев населения. Посредством заключения Kazakhstan Digital CountryPartnership мы готовы вывести наше сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в Казахстане на новый более глубокий и всеобъемлющий уровень. Из Алматы мы планируем развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего центральноазиатского региона", - сказал Трэпка.

По его словам, это принесет пользу всем – бизнесу, людям, обществу, стране в целом.

"Для компаний и предпринимателей мы приносим глобальные передовые технологии, делимся своим международным опытом. Для развития местных специалистов мы обучаем персонал, предоставляем рабочие места, растим профессионалов. Также мы создаём многочисленные обучающие программы для МСБ, студентов вузов, которые завтра также будут работать в разных сферах, откроют свои бизнесы. В итоге это отразится на экономике страны и росте ВВП", - сказал Трэпка.