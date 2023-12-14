Назван объем инвестиций из стран ЕС в Казахстан

БАКУ /Trend/ - На текущий момент Европейский союз является самым крупным торговым и инвестиционным партнером для Казахстана. Общий объем инвестиций из Европы в страну превысил $175 миллиардов.

Об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихам Смаилов в ходе 13-го заседания диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз», передает Trend.

Он добавил, что в частности, за последние 6 месяцев страны Евросоюза вложили в экономику Казахстана более $5,2 миллиарда.

Премьем-министр также сказал, что доля Евросоюза во внешней торговле Казахстана составляет примерно 30%. По его словам, за 10 месяцев общий товарооборот между сторонами превысил $34 миллиарда. Премьер-министр отметил, что эти показатели отражают последовательный курс на укрепление торгово-экономического сотрудничества.

Смаилов также добавил, что в настоящее время более 3 тысяч европейских компаний успешно работают в различных секторах экономики Казахстана, включая такие крупные транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Air Liquide, Alstom и Claas.