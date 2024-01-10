Минздрав Казахстана о ситуации с коронавирусом в стране

БАКУ /Trend/ - Несмотря на окончание пандемии COVID-19, министерство здравоохранения Казахстана продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране и в мире.

Как передает в среду Trend, об этом сказала на заседании правительства министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

"Так, за последний месяц в 43 странах мира заболеваемость выросла, в 36 странах отмечено снижение заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. В течение последних 6 месяцев ежемесячно регистрировалось от 100 до 400 случаев, что подтверждает круглогодичную циркуляцию коронавируса среди населения. В прошлом году зарегистрированы 12 121 случай COVID-19, по сравнению с 2022 годом заболеваемость снизилась в 35 раз", - сообщила министр.

По ее словам, в 2023 году в стране продолжалась ревакцинация уязвимых групп населения против COVID-19, всего ею было охвачено более 350 тысяч человек.

"В декабре была подтверждена циркуляция только штамма "Омикрон" (вариант "Арктур" – 52 процента, "Эрис" – 2 процента, другие варианты – 46 процентов). В стационарах пролечено порядка 4 тысяч пациентов с COVID-19, на сегодня на лечении там находятся 2 человека", - добавила Ажар Гиният.