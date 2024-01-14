Казахстан увеличил экспорт нефти по БТД

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Казахстан увеличил объем экспорта нефти в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 1 млн 392 тысяч тонн, передает Trend.

АО «КазТрансОйл» за 12 месяцев 2023 года экспортировало из порта Актау 3 миллиона 376 тысяч тонн казахстанской нефти, что на 1 миллион 108 тысяч тонн больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау связано с ростом объема сырья, поступающего по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Объем по этому направлению увеличился с 250 тысяч тонн до 1 миллиона 392 тысяч тонн, что в 5,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Особенно значительное количество нефти (1 миллион 57 тысяч тонн) было отправлено с месторождения Тенгиз.

Также в отчетном периоде из порта Актау в порт Махачкала было отправлено 1 миллион 984 тысячи тонн нефти.

Как сообщалось ранее, Казахстан поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти в 2023 году.