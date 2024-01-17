БАКУ /Trend/ - В 2024 году в рамках мероприятий боевой подготовки в Казахстане пройдут масштабные военные учения с участием Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на пресс-службу минобороны Казахстана.

"В этом году на территории нашей страны состоятся крупномасштабные учения с участием пяти государств, которые должны пройти на высоком организационном уровне. Для нас чрезвычайно важно сохранение дружественных отношений между братскими народами и вооруженными силами в целях выполнения задачи по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - сказал министр обороны страны Руслан Жаксылыков.

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВС Казахстана Марат Хусаинов сообщил, что в этом году в стране запланированы более 160 мероприятий оперативной и свыше 70 тысяч — боевых подготовок.

По его словам, наиболее значимые из них — учения "Бірлестік" с привлечением Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Сил специальных операций регионального командования "Запад" и воинских контингентов Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.