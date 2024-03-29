Казахстан и Монголия расширяют сотрудничество по безопасности полетов

АСТАНА /Trend/ - Авиационная администрация Казахстана (ААК) и Управление гражданской авиации Монголии договорились продолжить и расширять сотрудничество в области безопасности полетов и авиационной безопасности.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении ААК.

"В целях совместной подготовки к выполнению полетов в США состоялся визит группы экспертов ААК во главе с заместителем генерального директора по авиационной безопасности Дарханом Еспотановым в Управление гражданской авиации Монголии. По итогам визита представители Управления гражданской авиации Монголии и ААК договорились продолжить и расширять сотрудничество в области безопасности полетов и авиационной безопасности", - говорится в сообщении авиаадминистрации.

Кроме того, в ходе встречи стороны обменялись опытом в сфере государственного регулирования гражданской авиации, посетили Международный аэропорт "Чингисхан".

Также эксперты обсудили состояние отрасли гражданской авиации, был проведен анализ процедур сертификации и надзора за безопасностью полетов и авиационной безопасности при эксплуатации воздушных судов, поддержании летной годности, лицензировании авиационного персонала и системы авиационной безопасности в Международном аэропорту "Чингисхан".

"Монгольская сторона выразила заинтересованность в модернизации системы финансирования деятельности регулятора, института стандартизаторов ААК, поддержания квалификации авиационных инспекторов", - отметили в ААК.

Кроме того, на основании опыта ААК представители Управления гражданской авиации Монголии поинтересовались возможностями внедрения цифровой системы надзора и мониторинга безопасности полетов, учёта нарушений и оценки рисков.