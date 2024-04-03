Казахстан придерживается принципа неделимости Евразийской безопасности - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан придерживается принципа неделимости Евразийской безопасности.

Как передает в среду Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на встрече с секретарями Советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

"Казахстан выступает за открытый политико-дипломатический диалог, поддержание конструктивных отношений со своими глобальными и региональными партнерами. Придерживаемся принципа неделимости Евразийской безопасности, что подразумевает взаимопонимание и создание мер доверия. Такой подход должен лечь в основу стратегической задачи по формированию пояса безопасности по периметру ШОС", - подчеркнул он.

По его словам, Казахстан назвал приоритетом своего председательства в организации внесение посильного вклада в обеспечение международного мира и безопасного сосуществования государств.

"Именно поэтому нами предложено совместно выработать и принять Инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Казахстанская сторона готова проявить гибкость по этому вопросу в ходе обсуждения проекта такого очень важного документа", - добавил лидер Казахстана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!