Товарооборот между Казахстаном и Бельгией составил свыше $523 млн

БАКУ /Trend/ - Бельгия является крупным торговым партнёром Казахстана в Европейском союзе и важным источником инвестиций и технологий. Об этом заявил генеральный директор торговой палаты БеНиЛюкс в РК Ануар Куржикаев, передает Trend.
"По итогам 2023 года товарооборот между двумя странами достиг 523,7 млн долларов США, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущим годом (514,9 млн долларов США). Экспорт казахстанской продукции в Бельгию составил 220,7 млн долларов, а импорт из Бельгии - 303 млн долларов", — заявил Куржикаев.
Он также отметил, что в 2023 году объём прямых иностранных инвестиций из Бельгии в Казахстан превысил 1 млрд долларов США.
"С 2013 года по первый квартал 2023 года объём прямых иностранных инвестиций составил более 10,2 млрд долларов США. Таким образом, Бельгия занимает шестое место среди крупнейших инвесторов в экономику РК", — добавил он.
Казахстан экспортирует в Бельгию:
- руды и концентраты молибдена,
- оксиды и гидроксиды хрома,
- семена льна,
- титан и изделия из него,
- каменный уголь,
- пшеницу,
- самоходные транспортные средства,
- этиловый спирт,
- передаточные механизмы для машин, оборудования и транспортных средств.
Из Бельгии импортируются:
- тракторы и седельные тягачи,
- нефтепродукты,
- машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур,
- лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи,
- вакцины и сыворотки,
- насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы,
- машины и механические устройства специального назначения,
- полиэфиры и эпоксидные смолы.