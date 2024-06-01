Товарооборот между Казахстаном и Бельгией составил свыше $523 млн

БАКУ /Trend/ - Бельгия является крупным торговым партнёром Казахстана в Европейском союзе и важным источником инвестиций и технологий. Об этом заявил генеральный директор торговой палаты БеНиЛюкс в РК Ануар Куржикаев, передает Trend.

"По итогам 2023 года товарооборот между двумя странами достиг 523,7 млн долларов США, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущим годом (514,9 млн долларов США). Экспорт казахстанской продукции в Бельгию составил 220,7 млн долларов, а импорт из Бельгии - 303 млн долларов", — заявил Куржикаев.

Он также отметил, что в 2023 году объём прямых иностранных инвестиций из Бельгии в Казахстан превысил 1 млрд долларов США.

"С 2013 года по первый квартал 2023 года объём прямых иностранных инвестиций составил более 10,2 млрд долларов США. Таким образом, Бельгия занимает шестое место среди крупнейших инвесторов в экономику РК", — добавил он.

Казахстан экспортирует в Бельгию:

- руды и концентраты молибдена,

- оксиды и гидроксиды хрома,

- семена льна,

- титан и изделия из него,

- каменный уголь,

- пшеницу,

- самоходные транспортные средства,

- этиловый спирт,

- передаточные механизмы для машин, оборудования и транспортных средств.

Из Бельгии импортируются:

- тракторы и седельные тягачи,

- нефтепродукты,

- машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур,

- лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи,

- вакцины и сыворотки,

- насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы,

- машины и механические устройства специального назначения,

- полиэфиры и эпоксидные смолы.