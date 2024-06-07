Казахстан примет Всемирный нефтяной конгресс в 2028 году

АСТАНА /Trend/ - Всемирный нефтяной конгресс (WPC Energy) в 2028 году пройдет в Казахстане.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Ассоциацию KAZENERGY, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе встречи казахстанского национального комитета WPC Energy в лице Ассоциации KAZENERGY с руководством WPC Energy в Лондоне.

Так, по итогам переговоров стороны подписали Меморандум о проведении 26-го Конгресса WPC Energy в Астане в 2028 году.

В рамках прошедшей кампании по рассмотрению кандидатуры Казахстана, члены Совета WPC Energy отметили высокий уровень развития национальной отрасли, ее важность для мировой индустрии, активность и авторитет Казахстана в рамках организации.

По итогам голосования заявка Астаны была единогласно поддержана всеми участниками Совета (57 стран мира, представляющих 96 процентов мирового производства и потребления нефти и газа).

Конгресс WPC Energy - это одна из авторитетных глобальных площадок, где обсуждаются важные вопросы мировой энергетической и нефтяной повестки. В мероприятии традиционно участвуют главы государств и правительств, руководители крупнейших корпораций и профильных госорганов, НПО и международных организаций, а также ведущие эксперты со всего мира.

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