Казахстан и Россия отметили развитие многогранного сотрудничества между странами

АСТАНА /Trend/ - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Согласно информации, стороны отметили поступательное развитие казахско-российского многогранного сотрудничества и обсудили ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

"Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере энергетики.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международного характера, а также обсудили график предстоящих встреч", - говорится в сообщении.