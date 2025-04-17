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Казахстан и Россия отметили развитие многогранного сотрудничества между странами

Казахстан Материалы 17 апреля 2025 22:54 (UTC +04:00)
Казахстан и Россия отметили развитие многогранного сотрудничества между странами
Фото: Акорда

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Согласно информации, стороны отметили поступательное развитие казахско-российского многогранного сотрудничества и обсудили ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

"Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере энергетики.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международного характера, а также обсудили график предстоящих встреч", - говорится в сообщении.

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