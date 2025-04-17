Казахстан и Россия отметили развитие многогранного сотрудничества между странами

АСТАНА /Trend/ - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.
Согласно информации, стороны отметили поступательное развитие казахско-российского многогранного сотрудничества и обсудили ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.
"Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере энергетики.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международного характера, а также обсудили график предстоящих встреч", - говорится в сообщении.