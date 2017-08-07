Кыргызстан обсудил вопросы сотрудничества с Казахстаном и Туркменистаном

Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 5 августа в Тегеране (Иран) провел встречи со своими коллегами из Казахстана Кайратом Абдрахмановым и Туркменистана Рашидом Мередовым, передает КНИА «Кабар».

Отметим, что кыргызская делегация во главе с Абдылдаевым приняла участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Казахстана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по взаимодействию в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

Как отмечается, Абдылдаев и Мередов во время двусторонней встречи обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-туркменских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе планируемые визиты и мероприятие на высшем и высоком уровнях.