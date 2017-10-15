На избирательном участке при посольстве Кыргызстана в Баку нарушений не зарегистрировано - наблюдатели (ФОТО)

15 октября 2017 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Cотруднии Бакинского филиала Международного института Мониторинга развития демократии МПА СНГ к 12:00 в ходе голосования на выборах президента Кыргызстана, организованного в посольстве страны в Баку нарушений не зарегистрировали. Об этом Trend сообщили в пресс-службе Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ.

C целью наблюдения за организацией и проведением выборов президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года, сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ, прошедшие регистрацию в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана в качестве международных наблюдателей наблюдают за ходом голосования на избирательном участке организованном при посольстве Кыргызской Республики в городе Баку.

Сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ в качестве членов миссии наблюдателей от СНГ (МПА СНГ) в течении дня побудут на участке, а затем в процессе подсчета голосов.

Azernews Newspaper
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