В ГАМСУМО КР обсудили проект трансграничного сотрудничества

В Госагентстве по делам местного самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО) КР состоялась встреча директора агентства Бахтияра Салиева с оценочной группой в лице иностранного эксперта Фрауке де Вейджер по реализации проекта «Трансграничное сотрудничество ради устойчивого мира и развития между Кыргызстаном и Таджикистаном».

Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече обсудили реализацию названного проекта, передает КНИА «Кабар».

В ходе встречи Салиев подчеркнул что, данный проект очень полезный и дает хорошие результаты.

В самом начале реализации проекта, сама организация и проведение многочисленных межобщинных совещаний по обсуждению проектных мероприятий и инфраструктурных проектов с участием представителей приграничных сел, государственных органов Кыргызстана и Таджикистана дала большой миростроительный эффект.

На встрече директор ГАМСУМО отметил, что в целях развития приграничных регионов, создание экономических условий для устойчивого развития приграничных населенных пунктов, имеющих особый статус, принята государственная программа по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус.