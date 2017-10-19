В ГАМСУМО КР обсудили проект трансграничного сотрудничества

19 октября 2017 14:58 (UTC+04:00)

В Госагентстве по делам местного самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО) КР состоялась встреча директора агентства Бахтияра Салиева с оценочной группой в лице иностранного эксперта Фрауке де Вейджер по реализации проекта «Трансграничное сотрудничество ради устойчивого мира и развития между Кыргызстаном и Таджикистаном».

Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече обсудили реализацию названного проекта, передает КНИА «Кабар».

В ходе встречи Салиев подчеркнул что, данный проект очень полезный и дает хорошие результаты.

В самом начале реализации проекта, сама организация и проведение многочисленных межобщинных совещаний по обсуждению проектных мероприятий и инфраструктурных проектов с участием представителей приграничных сел, государственных органов Кыргызстана и Таджикистана дала большой миростроительный эффект.

На встрече директор ГАМСУМО отметил, что в целях развития приграничных регионов, создание экономических условий для устойчивого развития приграничных населенных пунктов, имеющих особый статус, принята государственная программа по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Состоялся телефонный разговор Атамбаева с Путиным
Кыргызстан 15:56
В последнее десятилетие в Кыргызстане значительно снизился уровень детской смертности
Кыргызстан 14:40
Таджикистан и Германия обсудили двустороннего сотрудничества в области энергетики
Таджикистан 09:49
В регионах Кыргызстана начали открывать отделения экстренной медицины
Кыргызстан 09:37
Глава Туркменистана поздравил новоизбранного президента Кыргызстана
Туркменистан 18 октября 15:41
Нет ограничений на пути расширения всеобщих связей Тегерана с Бишкеком
Иран 18 октября 11:24
Кыргызстан и Россия обсудили ситуацию в Центральной Азии
Кыргызстан 18 октября 09:24
Правительство КР подписало соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здоровья животных
Кыргызстан 17 октября 15:35
Внесены изменения в Закон КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»
Кыргызстан 17 октября 15:04
Логистика как залог успеха экономического сотрудничества России и Таджикистана
Таджикистан 17 октября 14:47
Кыргызстан обратился в ВТО
Кыргызстан 17 октября 11:58
Впервые в Кыргызстане были созданы условия для продвижения избирательных прав ЛОВЗ
Кыргызстан 17 октября 11:16
Сборная Таджикистана по футзалу примет участие в чемпионате Азии-2018
Таджикистан 17 октября 10:49
США готовы к партнерству с новым президентом Кыргызстана
Кыргызстан 17 октября 10:44
Глава ГПС проинформировал Атамбаева о ситуации на кыргызско-казахской границе
Кыргызстан 17 октября 10:26
Глава Кыргызстана встретился с международными наблюдателями
Кыргызстан 16 октября 17:41
Президентские выборы показали политическую зрелось кыргызского общества
Кыргызстан 16 октября 16:03
Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Таджикистан 16 октября 15:57