В Кыргызстане планируют развивать агрострахование и перенимать опыт Турции

В Кыргызстане планируют развивать страхование сельскохозяйственных культур или животных и перенимать опыт Турции, передает "Кабар".
Заместитель торага Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров принял участие в работе круглого стола на тему «Агрострахование: проблемы и возможности».
В ходе круглого стола, заместитель торага Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров отметил важность страхования сельскохозяйственных культур или животных.
«Есть немало фермеров, которые пострадали от факторов независящих от них, связанных с природными условиями или стихийными бедствиями. Из-за отсутствия агрострахования фермеры все риски берут на себя», - отметил Бакиров.
Представитель страховой компании «АТН Полис» Эрнис Абыкеев проинформировал, что в Кыргызстане только две компании занимаются агрострахованием. Он также отметил, что в развитии агрострахования необходимо учитывать опыт других стран, в частности Турции.
Отметим, что в обсуждении данной темы участие приняли представители правительства, независимые эксперты и фермеры.
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