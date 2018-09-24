В Кыргызстане планируют развивать агрострахование и перенимать опыт Турции

24 сентября 2018 19:22 (UTC+04:00)

В Кыргызстане планируют развивать страхование сельскохозяйственных культур или животных и перенимать опыт Турции, передает "Кабар".

Заместитель торага Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров принял участие в работе круглого стола на тему «Агрострахование: проблемы и возможности».

В ходе круглого стола, заместитель торага Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров отметил важность страхования сельскохозяйственных культур или животных.

«Есть немало фермеров, которые пострадали от факторов независящих от них, связанных с природными условиями или стихийными бедствиями. Из-за отсутствия агрострахования фермеры все риски берут на себя», - отметил Бакиров.

Представитель страховой компании «АТН Полис» Эрнис Абыкеев проинформировал, что в Кыргызстане только две компании занимаются агрострахованием. Он также отметил, что в развитии агрострахования необходимо учитывать опыт других стран, в частности Турции.

Отметим, что в обсуждении данной темы участие приняли представители правительства, независимые эксперты и фермеры.

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