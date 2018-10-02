Доля Кыргызстана в бюджете ШОС уменьшается с 10% до 8,8%

2 октября 2018 18:29 (UTC+04:00)

Сегодня Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша (парламента) рассмотрел и одобрил проект закона о ратификации соглашения о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества, передает Кабар.

Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что в связи с вхождением в ШОС Индии и Пакистана, изменился порядок формирования бюджета организации.

По новому соглашению доля Кыргызстана в бюджете ШОС уменьшается с 10 до 8,8 процента.

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