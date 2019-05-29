В Кыргызстане на развитие 30 сел в рамках проекта выделят грантовую помощь в размере $3,5 млн

Сегодня, 29 мая, состоялось второе заседание Координационного комитета по проекту «Мое село (Менин айылым) в Кыргызской Республике», на котором утвердили 30 пилотных сел проекта, сообщили в Государственном агентстве по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям (ГАМСУМО), передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Проект реализуется в рамках Меморандума, подписанного между ГАМСУМО и Корейским агентством по международному сотрудничеству в сентябре 2018 года. Целью проекта является улучшение условий жизни сельских жителей через развитие на основе участия общин, создания ряда пилотных модельных сел для дальнейшего распространения опыта.

На развитие 30 сел планируется в 2019-2022 гг. выделить грантовую помощь в размере 3,5 млн. долларов США.

В апреле текущего года представителями кыргызской и корейской сторон проведены исследования в 57 селах, представленных Полномочными Представительствами Правительства КР в Ошской, Баткенской и Чуйской областях и районными государственными администрациями по соответствующим критериям. По результатам объединенных баллов сторон по 25 селам Ошской, 20 селам Баткенской и 12 селам Чуйской областей определены 30 пилотных сел проекта, из них 15 селв Ошской, 12 сел в Баткенской и 3 сел в Чуйской областях.

Для справки: в состав Координационного комитета входят представители Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений, Министерства экономики КР, Посольства Кореи в КР, Корейского агентства по международному сотрудничеству и организации Гуд Нейборс.

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