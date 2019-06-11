Рост ВВП Кыргызстана с начала 2019 года составил 5,6%

Министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев накануне провел встречу с представителем ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо по случаю завершения ее миссии в стране, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

На встрече министром было отмечено плодотворное сотрудничество с ЮНИСЕФ по поддержке сектора здравоохранения, направленного на охрану здоровья матери и ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

«От имени Министерства здравоохранения и от себя лично выражаю признательность Вам и ЮНИСЕФ за огромную работу, которая проводится по охране здоровья матери и ребенка. ЮНИСЕФ оказывает поддержку в повышении потенциала медицинских специалистов, в улучшении инфраструктуры организаций здравоохранения – это ремонт родильных отделений, обеспечение детским оборудованием. Большая работа проводится по внедрению правильного питания среди детей и т.д. Все эти годы, когда Вы возглавляли офис ЮНИСЕФ в Кыргызстане, вы продвигали вопросы по защите здоровья детей и помогали сектору здравоохранения. Желаю вам успехов и благодарю за плодотворное сотрудничество», - сказал Чолпонбаев.

Представитель ЮНИСЕФ в КР выразила благодарность за встречу и отметила, что она с большим удовольствием выполнила свою миссию в стране совместно с Министерством здравоохранения.

В конце встречи за особый личный вклад в усиление справедливой системы охраны здоровья матерей, новорожденных и детей Кыргызстана, за успешное выстраивание партнерских взаимоотношений и плодотворное сотрудничество, за высокий профессионализм и экспертное мнение, за искреннее и чуткое отношение, ответственность, неравнодушие и поддержку Юкиэ Мокуо было вручено Благодарственное письмо.

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