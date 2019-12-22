В Киргизии умер советский режиссер Болот Шамшиев

22 декабря 2019 17:44 (UTC+04:00)

Советский режиссер кыргызского происхождения, писатель и артист Болот Шамшиев умер на 79-м году жизни в столице Киргизии, Бишкеке. Об этом, как пердает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает портал Nur.kz.

Отмечается, что режиссер умер в субботу.

Болот Шамшиев родился в 1941 году в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Настоящую славу режиссеру принесла работа над картинами "Выстрел на перевале Караш" (1968), "Алые маки Иссык-Куля" (1971). В 1977 году Шамшиев стал лауреатом Государственной премии СССР за работу над фильмом "Белый пароход" (1975).

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