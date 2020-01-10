Посла Таджикистана вызвали в МИД Кыргызстана из-за конфликта на границе

10 января 2020 10:46 (UTC+04:00)

Посла Таджикистана вызвали в МИД Киргизии в связи с конфликтом на границе. Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе кыргызского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщили в госпогранслужбе Киргизии, неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом кыргызстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как заявляют в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана.

"В связи с этим в министерство иностранных дел Кыргызской республики вызван чрезвычайный и полномочный посол республики Таджикистан в Кыргызской республике", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в МИД, в пятницу министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков провел телефонную беседу со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Кыргызско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

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