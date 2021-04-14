С начала года в Кыргызстане объем промышленной продукции сократился на 17,9%

Объем промышленной продукции в январе-марте 2021 года составил около 73 млрд сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Нацстаткома Азамат Оросбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его данным, по сравнению с январем-мартом 2020 года объем промышленной продукции уменьшился на 17,9% за счет сокращения объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 38,4%, химической продукции - на 27,8%, текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий - на 14,6%, а также добычи полезных ископаемых - на 18,1%.

«В январе-марте 2021 года отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, где снижение объемов составило 19,8%, оптовой и розничной торговле — 11,4%. При этом за указанный период в сельском хозяйстве, напротив, отмечался рост объемов на 0,9%», - сообщил Оросбаев.