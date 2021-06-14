Большая часть зарплаты кыргызстанцев уходит на продукты питания

Кыргызстан 14 июня 2021 11:58 (UTC+04:00)
Большая часть зарплаты кыргызстанцев уходит на продукты питания

Порядка 60-70% заработной платы кыргызстанцев уходит на покупку продуктов питания. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил страновой директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в КР Андреа Баньоли, передает Trend.

«Последствия COVID-19 оголили проблемные участки сферы социальной защиты не только Кыргызстана, но и всего мира»,- сказал он.

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