Большая часть зарплаты кыргызстанцев уходит на продукты питания

Порядка 60-70% заработной платы кыргызстанцев уходит на покупку продуктов питания. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил страновой директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в КР Андреа Баньоли, передает Trend.

«Последствия COVID-19 оголили проблемные участки сферы социальной защиты не только Кыргызстана, но и всего мира»,- сказал он.