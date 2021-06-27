Президент Кыргызстана с официальным визитом прибыл в Туркменистан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 27 июня, прибыл с официальным визитом в столицу Туркменистана - г. Ашхабад, сообщает пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту г. Ахшабад, где у трапа его встретил министр энергетики Туркменистана Чарымурад Пурчеков.

На флагштоках международного аэропорта вывешены государственные флаги Кыргызстана и Туркменистана, расстелена ковровая дорожка, выстроена Рота почетного караула.

Напомним, что в рамках официального визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, примет участие в ряде мероприятий.