Кыргызстан и Австрия подписали Программу сотрудничества

4-6 ноября 2021 года состоялся визит федерального министра по европейским и международным делам Австрии Михаэля Линхарта в Кыргызстан для участия в 1-м Экономическом Форуме ЕС-ЦА, который состоялся 5 ноября 2021 года в г.Бишкек, сообщили в МИД КР, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

В рамках визита также состоялись его встречи с президентом КР Садыром Жапаровым, министром иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Русланом Казакбаевым.

Казакбаев в ходе встречи с Линхартом поблагодарил его за участие в 1-м Экономическом Форуме ЕС - ЦА, выразил надежду, чтобы в будущем эта платформа станет постоянно действующим механизмом экономического взаимодействия стран ЦА и ЕС со своим Секретариатом.

Стороны обсудили проведение совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между КР и Австрией в следующем году. Кыргызская сторона предложила австрийской стороне разработать совместно Дорожную карту по всем направлениям сотрудничества, организацию взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, проведение научно-практических конференций, Дней культуры КР в Австрии, Австрии в КР.

Министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций КР отметил, что Кыргызстан заинтересован в дальнейшем расширении и укреплении торгово-экономического сотрудничества с Австрией. В частности, стороны договорились продолжить работу в рамках Межправительственной кыргызско-австрийской комиссии по экономическому сотрудничеству. Казакбаев предложил провести очередное 8-е заседание Комиссии в 2022 году в Кыргызстане.

Он также обозначил заинтересованность кыргызской стороны в привлечении опыта Австрии, передовых технологий, ноу-хау в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии, транспорта, машиностроения, цифровизации, туризма. Австрийской стороне было предложено рассмотреть возможность создания совместных предприятий на территории Кыргызстана.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества между КР и Австрией. Министры иностранных дел КР и Австрии обозначили важность укрепления взаимодействия в сфере образования, в частности, взаимодействия между вузами КР и Австрии, а также обсудили возможности сотрудничества в сфере среднего образования.

Стороны также обсудили в ходе встречи вопросы сотрудничества между КР и Австрией в рамках международных организаций.

В рамках визита Федерального Министра по европейским и международным делам Австрии в КР прибыли также представители 16 австрийских компаний, которые приняли участие в бизнес-форуме «Бизнес-партнерство между Европейским Союзом и странами Центральной Азии», провели B2B встречи с бизнес-партнерами КР.

По итогам переговоров Казакбаева и Линхарта была подписана Программа сотрудничества между МИД КР и Федеральным министерством по европейским и международным делам Австрии на 2022-2023 гг.